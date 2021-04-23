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Пропавшую подводную лодку у берегов Индонезии ищут более 20 кораблей

23.04.2021 07:43 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Индонезийские спасатели возобновили в пятницу поиски пропавшей в Балийском море подводной лодки «Нангала», развернув в районе операции в общей сложности 21 корабль, в том числе океанографическое судно с глубоководными аппаратами. Об этом сообщает издание Kompas.


Фото: Wikimedia Commons

Спасатели обнаружили ряд признаков, указывающих на возможное местонахождение лодки. Однако, как пояснил журналистам представитель военно-морских сил Ахмад Риад, «пока недостаточно данных, позволяющих с уверенностью говорить об обнаружении корабля». В частности, замеченное нефтяное пятно «могло образоваться после умышленного сброса топлива экипажем для поддержания плавучести».

Одновременно в четверг в район поисков из Малайзии и Сингапура вышли суда поддержки и спасения подводных лодок. Как ожидается, корабль ВМС Сингапура прибудет к северному побережья индонезийского острова Бали в субботу, а малайзийский — сутки спустя. Кроме того, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что США направят свои воздушные средства, чтобы помочь в поисках. Вместе с тем, по словам начальника штаба ВМС Индонезии адмирала Юдо Маргоно, кислорода на борту может хватить до раннего утра субботы.

По предварительным оценкам, пропавшая в среду подлодка, вероятно, находится на расстоянии примерно 90 км от северного побережья острова Бали. Ранее в Минобороны Индонезии сообщили о появлении масляного пятна в районе исчезновения субмарины.

Напомним, дизельная подводная лодка «Нангала», на борту которой находятся 53 человека, принимала участие в торпедных пусках в акватории Балийского моря. Экипаж перестал выходить на связь 21 апреля.

Пропавшая подлодка KRI Nanggala-402 была построена в Германии в 1978 году. В 2012-м ее модернизировали и ремонтировали в Южной Корее.

 
 
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По словам начальника штаба ВМС Индонезии адмирала Юдо Маргоно, кислорода на борту может хватить до раннего утра субботы.
 
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