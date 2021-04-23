Страны Балтии объявили о высылке российских дипломатов

Источник материала: Tut.by

Еще несколько стран в знак солидарности с Чехией выслали несколько российских дипломатов. Ранее это сделала Словакия.



Фото: Reuters

Литва высылает двух российских дипломатов в знак солидарности с Чехией, сообщили в МИД страны.

«Представитель посольства России в Литве был вызван в МИД страны и получил ноту», — сказано в сообщении. В МИД уточнили, что решение было принято по согласованию с латвийскими и эстонскими партнерами.

МИД Латвии объявил одного российского дипломата персоной нон грата. О решении уведомили полномочного поверенного посольства Российской Федерации в Латвии Владимира Васильева.

Одного дипломата высылает и Эстония. «Подобные действия России нарушают международное право, подрывают европейскую безопасность и стабильность и являются неприемлемыми», — пояснили свое решение в МИД страны.

Напомним, 17 апреля Чехия выслала 18 российских дипломатов . Власти заявили, что подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. В ответ Россия выслала 20 сотрудников чешского посольства . Тогда Чехия заявила, что Прага сократит штат российского посольства до численности чешского в Москве.

22 апреля власти Словакии в знак солидарности с Чехией приняли решение объявить персонами нон грата трех российских дипломатов. В МИД России заявили, что Москва глубокого разочарована недружественными действиями Братиславы.