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Страны Балтии объявили о высылке российских дипломатов
23.04.2021 17:53 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Еще несколько стран в знак солидарности с Чехией выслали несколько российских дипломатов. Ранее это сделала Словакия.
Литва высылает двух российских дипломатов в знак солидарности с Чехией,
«Представитель посольства России в Литве был вызван в МИД страны и получил ноту», — сказано в сообщении. В МИД уточнили, что решение было принято по согласованию с латвийскими и эстонскими партнерами.
МИД Латвии
Одного дипломата высылает и Эстония. «Подобные действия России нарушают международное право, подрывают европейскую безопасность и стабильность и являются неприемлемыми», —
Напомним, 17 апреля Чехия выслала
22 апреля власти Словакии в знак солидарности с Чехией приняли решение
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Литва вышлет двух сотрудников российского посольства, Латвия и Эстония - по одному российскому дипломату.
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