Нападение с ножом во французском городе Рамбуйе. Убита полицейская

Источник материала: Tut.by

В городе Рамбуйе неподалеку от Парижа от ножевых ранений погибла сотрудница полиции. На входе в полицейский участок на нее напал 36-летний мужчина, который, согласно сообщениям, несколько лет назад приехал во Францию из Туниса. Полиция ранила нападавшего, который позже умер в больнице. Расследование ведет антитеррористический отдел полиции.



Фото: Reuters

О мотивах преступления пока не сообщается. Агентство Рейтер со ссылкой на полицейский источник сообщает, что нападавший не выкрикивал исламистских лозунгов. Тот же источник говорит, что он приехал во Францию легально и ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

По словам представителя прокуратуры, нападавшего видели у отделения полиции и раньше, предположительно, он приходил, чтобы провести разведку.

49-летняя сотрудница полиции возвращалась на работу после обеденного перерыва, когда нападавший вошел в полицейский участок и ударил ее ножом в шею. Она была не вооружена. После этого полицейские открыли по нападавшему мужчине огонь. Как сообщается, убитая женщина выполняла административную работу.

Перед нападением, как говорят свидетели, мужчина ходил возле станции и разговаривал по мобильному телефону. Он прошел через двери участка вслед за женщиной, на которую впоследствии напал.

На место происшествия отправились премьер-министр Франции Жан Кастекс и министр внутренних дел страны. В беседе со СМИ на месте Кастекс назвал нападение «варварским поступком бесконечной трусости».

Полиция призывает людей не распространять слухи. Тем не менее дело открыло антитеррористическое подразделение французской полиции.

Валери Пекресс, президент совета региона Иль-де-Франс, в который входят Париж и Рамбуйе, заявила, что террористических мотивов нападавшего нельзя исключать.

Экстремизм и полиция во Франции

Французские власти недавно приняли законодательные меры, чтобы защитить полицейских, запретив распространение видео и фотографий, раскрывающих личность жандармов при исполнении.

За последние годы Франция пережила волну исламского экстремизма: с момента нападения на редакцию Charlie Hebdo в 2015 году в стране от рук джихадистов погибли свыше 250 человек.

В октябре прошлого года выходец из Чечни обезглавил школьного учителя Самюэля Пати , который показывал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. За три недели до этого у здания, где раньше размещалась редакция журнала, пакистанец ранил двух человек, которых он, судя по всему, принял за сотрудников редакции.

Французские власти начали кампанию против экстремизма. В конце прошлого года правоохранители начали массовые проверки мечетей, а власти заняли намного более жесткую позицию в вопросах депортации «нежелательных» лиц. Зачастую депортации подвергались люди, которым на родине грозит опасность.