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Россия объявила о высылке из страны пятерых польских дипломатов
23.04.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Настоящая дипломатическая война развернулась в Восточной Европе. Россия объявила о высылке из страны пятерых польских дипломатов. Этот шаг стал ответом на объявление персонами нон грата троих сотрудников российского посольства. Варшава их высылает на крайне странных основаниях, как заявлено, "в знак солидарности с Соединенными Штатами и в связи с подозрениями в совершении кибератак".
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Настоящая дипломатическая война развернулась в Восточной Европе. Россия объявила о высылке из страны пятерых польских дипломатов. Этот шаг стал ответом на...
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