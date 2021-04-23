Источник материала: БT

Настоящая дипломатическая война развернулась в Восточной Европе. Россия объявила о высылке из страны пятерых польских дипломатов. Этот шаг стал ответом на объявление персонами нон грата троих сотрудников российского посольства. Варшава их высылает на крайне странных основаниях, как заявлено, "в знак солидарности с Соединенными Штатами и в связи с подозрениями в совершении кибератак".



Продолжается и дипломатический конфликт между Москвой и Прагой. Чехи выслали 18 россиян. Москва предложила вернуться домой двадцати чехам. В Праге рассматривают также возможность дальнейшего сокращения численности работников российского посольства. В знак солидарности с официальной Прагой, как объявлено, будут высланы российские дипломаты из государств Балтии. Москва пообещала ответить на это симметрично.