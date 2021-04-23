Строительство нового канала в Стамбуле вызывает неоднозначные реакции

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Общественный спор разгорается в Стамбуле. Люди обсуждают планы строительства нового канала. Проект уже одобрен президентом Эрдоганом. Он разгрузит оживленный пролив Босфор и даст городу большую судопроходимость. С другой стороны, для его возведения придется уничтожить ближайшие сельскохозяйственные районы. Муниципалитет считает, что канал и вовсе разрушит город. Однако приостанавливать разработку плана пока никто не собирается.