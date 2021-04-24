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ВМС Индонезии: найдены вещи с пропавшей подлодки. Никто из 53 членов экипажа не выжил

24.04.2021 14:07 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Командование ВМС Индонезии объявило, что в ходе операции по поиску подводной лодки, пропавшей 21 апреля, найдены предметы, находившиеся на ее борту — молитвенные коврики членов экипажа, детали торпедного аппарата и емкость с горюче-смазочными материалами.


Фото: Wikimedia Commons

Обнаруженное позволяет считать подводную лодку затонувшей, цитирует Associated Press заявление начальника штаба ВМС Индонезии адмирала Юдо Маргоно.

Перевод подлодки в статус «затонувшая» означает, что ВМС Индонезии признает, что все на ее борту погибли, шансов найти выживших нет, уточняет AP.

Подводная лодка KRI Nanggala-402 пропала 21 апреля во время учебных пусков торпед у острова Бали. На борту находились 53 человека. Ее поисками занимались более 20 кораблей. Никаких официальных версий произошедшего пока не выдвигалось.

 
 
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Командование ВМС Индонезии объявило, что в ходе операции по поиску подводной лодки, пропавшей 21 апреля, найдены предметы, находившиеся на ее борту - молитвенные...
 
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