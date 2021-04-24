|
В Техасе образовались сразу два торнадо
24.04.2021 16:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Впечатляющими кадрами делятся жители американского штата Техас. Очевидцам удалось зафиксировать на видеокамеры сразу два мощных торнадо.
К счастью, воронки образовались за городом и до населенных пунктов так и не дошли. Сообщений о пострадавших не поступало.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Впечатляющими кадрами делятся жители американского штата Техас. Очевидцам удалось зафиксировать на видеокамеры сразу два мощных торнадо. К счастью, воронки...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)