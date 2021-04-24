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А. Лесик: Зеленский показал свою слабость

24.04.2021 16:41 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Блокировка вещания каналов на YouTube властями лишь подчеркивает, что Украине для принятия решений уже не нужны ни суды, ни следственные органы. Такое мнение высказал председатель организации "Оппозиционная платформа - За жизнь" Андрей Лесик.

О том, что за блокировкой каналов на YouTube стоит Зеленский, уверены и в редакции самих каналов. Журналисты обратились в офис YouTube с жалобой на блокирование видеохостингом их вещания.

 
 
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Блокировка вещания каналов на YouTube властями лишь подчеркивает, что Украине для принятия решений уже не нужны ни суды, ни следственные органы. Такое мнение высказал...
 
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