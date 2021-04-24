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Во Франции 140 человек вместо прививки Pfizer получили физраствор
25.04.2021 06:11 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В городе Эперне на северо-востоке Франции 140 человек получили уколы физраствором, вместе прививки американской вакциной Pfizer. Об этом сообщают издания
Инцидент произошел во вторник, 20 апреля. Об ошибке сообщил сам центр вакцинации: представители клиники связались со всеми 140 людьми. Часть из них уже получила дозу настоящей вакцины, часть получит 28 апреля.
Физраствор не представлял опасности для «привитых». Для усиления безопасности на случай подобных происшествий в центр вакцинации был направлен дополнительный медработник.
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Об ошибке сообщил сам центр вакцинации: представители клиники связались со всеми 140 людьми. Часть из них уже получила дозу настоящей вакцины, часть получит 28...
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