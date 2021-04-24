Во Франции 140 человек вместо прививки Pfizer получили физраствор

Источник материала: Tut.by

В городе Эперне на северо-востоке Франции 140 человек получили уколы физраствором, вместе прививки американской вакциной Pfizer. Об этом сообщают издания France Bleu и LCI .



Фото: Reuters

Инцидент произошел во вторник, 20 апреля. Об ошибке сообщил сам центр вакцинации: представители клиники связались со всеми 140 людьми. Часть из них уже получила дозу настоящей вакцины, часть получит 28 апреля.

Физраствор не представлял опасности для «привитых». Для усиления безопасности на случай подобных происшествий в центр вакцинации был направлен дополнительный медработник.

По данным министерства здравоохранения Франции, за последние сутки в стране зафиксировано 32 340 новых случаев заражения COVID-19 и 309 летальных исходов. Общее число заболевших за весь период пандемии составило 5,4 млн человек, умерших — 102 525 человек.

По информации ведомства, обоими компонентами вакцины Pfizer в стране сейчас привито 157 290 жителей страны. За последние сутки препаратом вакцинировались 6760 человек.