Теракт во французском Рамбуйе: арестованы еще трое подозреваемых

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Убийство сотрудницы полиции во французском Рамбуйе не было преступлением безумного одиночки. Нападение было спланировано группой лиц. Власти Франции нашли этому доказательства. Таким образом в книге истории терроризма на территории Пятой республики появилась новая страница. Олег Романов - о невыученных уроках после событий в Париже и Ницце.

Сегодня были арестованы еще трое близких товарищей человека, который зарезал накануне 49-летнюю сотрудницу полиции во французском Рамбуйе. Убийцей оказался 36-летний выходец из Туниса, за которым прежде не числилось ничего, вызывающего подозрения.



По всем приметам, террористы во Франции сменили свою тактику



Прежде атаки планировались некими мозговыми центрами, часто зарубежными, были масштабными и сложными в организации - вроде массового убийства в Париже 2015 года, когда в театре Батаклан, на стадионе "Стад-де Франс" и в нескольких ресторанах погибли 130 человек. Но последнее время здесь практикуется так называемый сетевой терроризм, когда исламисты занимаются лишь идеологическим окормлением, а место, время и способ нападения шахиды выбирают сами. Так случилось прошлой осенью в Париже , потом в Ницце, где погибли трое прихожан местной базилики. В этих последних двух случаях ни предугадать, ни предотвратить трагедии было невозможно: внимание полиции убийцы прежде не привлекали. И потому случившееся в Рамбуйе - событие для страны не рядовое: эта трагедия вызвала немедленную реакцию первых лиц государства.



Жан Кастекс, премьер-министр Франции: Гибель сотрудницы полиции в участке города Рамбуйе случилась при совершенно недвусмысленных обстоятельствах: делом занимается Национальное антитеррористическое бюро. Мои самые искренние соболезнования семье погибшей и ее близким.





Радикальный исламизм ведет против Пятой республики настоящую истребительную войну

Нельзя сказать, что в Елисейском дворце этого не понимают. В прошлом году, после осенней серии нападений, убийц в Париже и Ницце поддержали манифестанты в мусульманских странах Азии и Африки, а премьер Малайзии заявил, что Франция понесла наказание за преступления колониализма. Президент Макрон добился в 2020 году принятия закона, который запрещал в школах и других публичных местах вызывающее и демонстративное использование религиозных символов: это должно помочь маргинализировать радикалов, не дать им впредь задавать общественные тренды. Недавний закон "О глобальной безопасности" имеет целью защитить блюстителей порядка: за съемку и деанонимизацию полицейских, с целью давления на них, обещают штрафы в 75 тысяч евро или даже 5 лет тюрьмы.







Это имеет непосредственное отношение к наведению порядка в пригородах, например, Парижа. Мэр одного из таких пригородов, Сарселя, недавно написал книгу, в которой, среди прочего, описывает, как группировка исламистов в 100 человек становится единственной реальной властью в населенном пункте с 60 тысячами населения. И полиция бессильна, поскольку наводящих порядок ажанов бандиты опознают и объявляют на них настоящую охоту. Пока государство пригороды проигрывает: в стране только официально насчитывают около 7 миллионов мусульман, еще несколько миллионов прибыли сюда нелегально. Многие из них живут в крайней нищете безо всяких шансов из нее выбраться - это идеальная питательная среда для терроризма. И потому трагедия в Рамбуйе, увы, вряд ли станет последней в летописи преступлений исламизма на территории Франции.