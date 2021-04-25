Авторитет не передается по наследству. Как смерть президента Чада Идриса Деби может изменить регион

Источник материала: Tut.by

Президент Чада и главнокомандующий Идрис Деби Итно умер в столичной больнице от ран, полученных в ходе боев с повстанцами, на следующий день после объявления его очередной победы на выборах. Власть перешла к его сыну, но не все с этим согласны: «Чад — не монархия», а «авторитет не передается по наследству». Кризис, разразившийся в Чаде, грозит потрясениями всему центральноафриканскому региону.

Что это за страна? Где она?

Для того, чтобы понять, как смерть одного правителя может всколыхнуть значительную часть африканского континента, необходима минутка ликвидации географической безграмотности.



Скриншот карты Google Maps

Чад — крупное государство в Африке. Для понимания масштаба — в шесть с лишним раз больше территории Беларуси, при этом в Чаде проживают чуть больше 16 млн человек. 85% населения заняты в сельскохозяйственном секторе.

Промышленность и добыча полезных ископаемых развита слабо, несмотря на то, что в Чаде есть крупные месторождения бокситов, урана, золота, берилла, олова, тантала, меди, каустической соды, соли. Есть в стране и нефть, по запасам страна находится на 41-м месте в мире. С 2003 года в Чаде добывают и экспортируют «черное золото», этим занимаются американские и китайские компании.

При этом Чад одна из беднейших стран в мире, за чертой бедности находятся около 42% населения с доходами ниже 1,9 доллара в день, а средняя продолжительность жизни — всего 55 лет.

Почему в стране, которая имеет возможности для экономического роста, все так плохо? Сложные климатические условия — постоянные засухи, отсутствие доступа к морю и инфраструктуры в самом государстве, политическая нестабильность, постоянные военные действия то на своей, то на чужой территории и авторитарный режим.

Путь к власти

Идрис Деби Итно родился 18 июня 1952 года в семье пастуха народности зангава. Умный мальчишка окончил не только арабскую школу, но и французскую среднюю школу, а также два лицея — и это в те времена, когда 88% его сверстников даже не умели читать и писать. После получения среднего образования ему надо было определяться с дальнейшими планами в жизни, и Идрис Деби выбрал для себя военную карьеру — это был самый простой путь пробиться в молодом государстве, только недавно получившем независимость от Франции. Он окончил офицерскую школу в столице Чада Нджамен, а потом продолжил образование во Франции, где стал пилотом в Институте аэронавтики.

Пока Идрис Деби изучал премудрости пилотирования летательных аппаратов во французском Азбруке, в Чаде шла гражданская война. Вернувшись на родину, он поддержал министра обороны Хиссена Хабре в противостоянии с президентом Чада Гукуни Уэддеем, и не прогадал. В 1982 году, когда Хабре стал новым президентом страны, Идрис Деби получил пост командующего вооруженными силами Чада, а после прохождения военной подготовки в Высшей военной школе в Париже — должность советника президента по вопросам безопасности и обороны.

Придя к власти, Хиссен Хабре устроил массовые репрессии, не щадя никого: наравне с оппозиционерами пытали и казнили родственников, друзей, знакомых и земляков самого Хабре. Причем нередко в них принимал участие и сам президент Чада. За годы его правления в результате репрессий погибли 40 тысяч человек, а сам он получил прозвище «Африканский Пиночет».



Хиссен Хабре, 1989 год. Фото: Reuters

Патологически подозрительный диктатор не доверял и тем, благодаря кому пришел к власти. В 1989 году Идриса Деби и несколько других высокопоставленных офицеров обвинили в попытке переворота, и на то у Хабре были основания: заговор все же был. После казни командующего войсками и главы МВД Идрис Деби бежал в Ливию, а потом Судан. Там он возглавил оппозицию в изгнании, создав Патриотическое движение спасения (ПДС). В 1990 году отряды ПДС вошли в Чад.

Победа, диктатор бежал, а Идрис Деби возглавил Временный совет и правил страной 30 лет. Как ему это удалось?

Поправки в Конституцию

Вся история человечества свидетельствует о том, что отличительный признак авторитарных режимов — нежелание отказаться от власти. Идрис Деби не был исключением.



За две недели до своего назначения президентом Чада Идрис Деби отправился во Францию к Франсуа Миттерану, 12 февраля 1991 года. Фото: Reuters

28 февраля 1991 года Идрис Деби был объявлен президентом на 30-месячный переходный период. Начал он с того, что восстановил многопартийную систему, ликвидированную Хабре. Политические партии и движения Чада ответили ему благодарностью и продлили его полномочия до проведения первых выборов в 1996 году. На них он набрал 71,59%.

Через пять лет, в 2001 году, он получил 63,17% голосов. Он заявил, что это его последние выборы.

«Я публично заявляю: я не буду баллотироваться на выборах в 2006 году и не буду менять Конституцию. […] Что мне остается делать в мой последний мандат, так это подготовить Чад к смене правительства», — сказал Идрис Деби после победы на выборах.

Он и не мог баллотироваться в третий раз: в Конституции Чада было прописано ограничение на два президентских срока. Но чем ближе была дата новых президентских выборов, тем больше Идрис Деби задумывался о том, что не хочет лишаться своего поста. И он пошел по тому пути, по которому до него и после него пошли многие авторитарные лидеры — провел референдум. На всеобщее голосование был вынесен вопрос об упразднении Сената (высшей палаты парламента. — Прим. TUT.BY) и отмена ограничения на количество президентских сроков. По официальным данным, 65,75% проголосовавших жителей Чада поддержали предложения Идриса Деби.

После этого он переизбирался в 2006, 2011 и 2016 годах, каждый раз набирая в первом туре соответственно 64,67%, 83,59% и 59,92% голосов.



Идрис Деби на президентских выборах 2006 года. Фото: Reuters

В 2018 году Идрис Деби сделал еще один шаг к укреплению своих позиций: после очередной конституционной реформы президентские полномочия усилились — пост премьер-министра был упразднен, а вся исполнительная власть сосредоточилась в руках главы государства.

Годы борьбы

Все 30 лет у власти Идрису Деби приходилось сражаться на два фронта: против внутренних врагов и внешних. За эти годы в Чаде было шесть попыток переворотов. Ему противостояли сторонники свергнутого Хабре в 1982 году президента Гукуни Уэддея. С ним сражались и сторонники поверженного Хиссена Хабре. Против Деби выступили его соратники — бывший глава МВД и Минобороны Махамат Нури публично отвернулся от президента Чада после его избрания на третий срок и создал одну из самых эффективных группировок чадских повстанцев — «Союз сил за демократию и развитие».

Наконец, ряды повстанцев пополнили даже родные племянники Тиман и Том Эридими. Они помогали Идрису Деби выстраивать вертикаль власти во время его первых двух президентских сроков, рассчитывая стать его преемниками. Но после референдума ушли в оппозицию и покинули Чад. Тимана Эридими называют тем, кто стоит за военно-политической оппозицией.

Идрису Деби приходилось отражать и внешние угрозы. В 2006 году президент Судана Омар аль-Башир поддержал чадских повстанцев, которые попытались свергнуть Идриса Деби. В ответ на это Чад объявил войну Судану. Конфликт закончился только через пять лет.



В 2008 чадские повстанцы, поддерживаемые Суданом, вошли в Нджамену, столицу Чада. Они взяли большую часть города и осадили президентский дворец, но были вынуждены отступить. Фото: Reuters

Затем появилась новая угроза: боевики из «Боко Харам» и «Исламского государства в Западной Африке» (ISWAP) не только устраивали террор в Мали и Нигерии, но и прочно закрепились в районе озера Чад, где сходятся границы Нигерии, Чада, Камеруна и Нигера. Чад вошел в коалицию африканских государств, боровшихся с террористами.

В отличие от многих глав государств, которые в качестве главнокомандующих принимают парады и иногда проводят смотры войск, Идрис Деби лично руководил военными операциями с оружием в руках — как против повстанцев, так и против террористов. В августе 2020 г. парламент Чада присвоил ему звание фельдмаршала за успехи в разгроме отрядов боевиков, которые действовали на юго-западе страны.



Идрис Деби на юго-западе Чада в расположении армии в апреле 2020 года. Фото: Instagram / chadian_army

Гибель Идриса Деби

Последние президентские выборы прошли в Чаде 11 апреля 2021 года. У оппозиции, которая не смогла объединиться и выдвинуть единого кандидата, шансов не было. 19 апреля были объявлены результаты выборов: по официальным данным, 79,32% от общего числа проголосовавших отдали предпочтение Идрису Деби.

Не дожидаясь объявления результатов Идрис Деби отправился командовать операцией против вооруженных отрядов повстанческой группировки «Фронт за перемены и согласие в Чаде» (FACT), которые вошли в Чад в день выборов — 11 апреля.

По официальным заявлениям, 18 апреля правительственные войска встретили повстанческие колонны в 300 километрах к северу от Нджамены и разгромили их. Были убиты более 300 повстанцев, еще 150 взяты в плен, но президент Чада был ранен. Его перевезли в столичную клинику, где он и скончался от полученных ранений на следующий день после объявления результатов выборов.



Солдаты несут гроб с телом своего главнокомандующего на церемонии прощания. 23 апреля 2021 года. Фото: Reuters

Дела семейные

У Идриса Деби большая семья. Будучи мусульманином, он состоял в полигамном браке, известно о пяти его женах (в СМИ говорят о 13) и о 12 детях (в местной прессе утверждают, что их значительно больше).

Все «официальные» дети занимали или занимают важные государственные посты. Полковник Абделькрим Идрис Деби, выпускник Вест-Пойнта, был советником отца по цифровым технологиям и связи. Амира Идрис Деби управляла гражданской канцелярией отца. Сеид Идрис Деби был гендиректором Нефтегазовой компании Чада, Фатиме Идрис Деби руководила Нефтеперерабатывающей компанией Нджамены. Хассан Идрис Деби — подполковник ВВС — почетный президент правящего в Чаде «Патриотического движения спасения». Список можно продолжать долго.

Сын погибшего президента Чада Закария Идрис Деби — посол Чада в ОАЭ в звании полковника — был одним из тех, кого прочили на место отца. Он принимал участие в боях против группировки «Боко харам», несколько лет вел дела отца в его администрации, и считался отличным дипломатом.

Его сводный младший брат Махамат Идрис Деби (Кака) окончил военное училище, стажировался во Франции в военной школе, участвовал со своим отцом в успешной военной операции против повстанцев на востоке Чада, стал командиром бронетанковой бригады. В 2012 году Махамат стал главой службы безопасности президента, был командующим президентской гвардией. В 2013 году возглавил масштабное наступление армии Чада против исламистов на севере Мали.



Махамат Идрис Деби во время военной операции в Мали, февраль 2013 года. Фото: Reuters

После гибели Идриса Деби в Чаде сформировали Переходный военный совет, в который вошли близкие к бывшему президенту 15 высших генералов во главе с 37-летним сыном погибшего Махаматом Идрисом Деби. Он должен будет проработать 18 месяцев до проведения новых выборов президента Чада. Одним из первых распоряжений нового органа стал роспуск парламента и введение комендантского часа.

Как сообщают СМИ, после гибели отца в президентском дворце завязалась драка между Закарией и Махаматом: старший брат был расстроен, что Кака занял то место, которое он считал своим.

«Авторитет не передается по наследству»

Недовольство старшего брата — наименьшая из проблем в длинном списке Кака. Во-первых, повстанцы из FACT продолжили свое наступление на Нджамену. Ведь их цель, свержение режима Идриса Деби, выполнена только наполовину. «Чад не является монархией, в стране не может происходить передача династических полномочий», — говорится в заявлении FACT.

Помимо FACT, рассказывает кандидат исторических наук, африканист, автор специализированного телеграм-канала Zangaro Today Алексей Целунов, есть еще три крупнейших военно-политических объединения диссидентов, базирующихся на юге Ливии.

— Каждая группировка по отдельности не представляет существенной угрозы, но все вместе в случае объединения в коалицию — несомненно. Например, у FACT есть вооружение и техника из стран Ближнего Востока, у UFR Тимана Эрдими — политический капитал и финансовая поддержка Катара. Это опытные люди с международными связями, — отмечает он.

Вторая проблема — недовольство оппозиции Чада. Около 30 политических партий и движений осудили создание Переходного военного совета во главе с Махаматом Идрисом Деби, заявив, что речь идет об институциональном перевороте. По Конституции, власть должна была перейти к спикеру парламента Харуну Кабади. Однако, по словам военных, он отказался, сославшись на сложное положение в стране в связи с нападением повстанцев, и поддержал передачу власти Переходному военному совету.

Наконец, беда пришла оттуда, откуда никто и не ждал: группа офицеров Вооруженных сил Чада во главе с генералом Идриссом Абдераманом Дико отказалась признать власть Переходного военного совета, а значит — и самого Кака.

«Молодой Деби был назначен небольшим кругом своих военных друзей, захотевших выйти из правового поля, чтобы устроить свой маленький государственный переворот», — цитирует американское издание VOA News слова генерала.

Отец Махамата, несмотря на свою спорную репутацию авторитарного лидера, был одним из гарантов стабильности в регионе. Его поддерживал Евросоюз и США, для которых Идрис Деби был союзником в борьбе с террористическими группировками на континенте. Особо тесные связи были у Идриса Деби с Францией, которая помогала ему все 30 лет удерживаться на посту главы государства, в ответ за это Чад платил полной лояльностью своей бывшей метрополии.

Идрис Деби имел огромное влияние в соседних странах — в ЦАР, в Ливии, в Судане. В частности, он помогал выстроить баланс сил в межэтническом Дарфурском конфликте, одной из самых горячих точек региона. Во многом его успех определяло то, что он налаживал личные отношения не только с главами государств, но и с главами общин и племен. Все важные процессы и договоренности во внутренней и внешней политике держались на его личности, а авторитет не передается по наследству, отмечает Алексей Целунов.

— Ему предстоит налаживать отношения с братьями, сестрами, племянниками и племянницами, с политической оппозицией, с гражданским обществом, с профсоюзами, через генералов Переходного военного совета — с главами племен и старейшинами в Тибести, в бассейне Чада, на востоке, особенно с арабами. Мы не знаем, как он справится и справится ли вообще — очень, крайне многое будет зависеть от состава новых органов власти, переходного правительства. Но некоторые утверждают, что его позиции слабы, и все это затишье перед бурей, — считает Целунов. А буря может поглотить не только Чад, но и весь регион.

По мнению эксперта, исламисты также попытаются воспользоваться сменой власти в «государстве-армии».

На кого Махамат Идрис Деби может рассчитывать точно — это на Францию. На похоронах Идриса Деби в Чаде присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон и министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан.



Новый глава Чада Махамат Идрис Деби и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии прощания с Идрисом Деби. 23 апреля 2014 года. Фото: Reuters

«Ситуация в Чаде серьезная. Переходный военный совет взял контроль над страной и пытается ее стабилизировать. Передача власти гражданскому правительству должна пройти спокойно, демократически и быстро. Но подходящее время для этого наступит тогда, когда стабильность по-настоящему восстановится. Чад столкнулся со множеством угроз», — заявил Жан-Ив Ле Дриан.

Францию уже обвинили в поддержке антиконституционного захвата власти в Чаде, но как заявил Эммануэль Макрон, для своей бывшей колонии и проводника своих интересов в регионе Париж желает «территориальной целостности и стабильности».