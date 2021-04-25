Встреча Путина и Байдена может пройти уже в июне

Источник материала: Tut.by

Москва продолжает изучать предложение президента США Джо Байдена о встрече с Владимиром Путиным. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», передает РБК.



Фото: пресс-центр ООН

«Я упомянул о том, что касается предложения президента США Джо Байдена о проведении саммита. Оно было позитивно воспринято и сейчас изучается», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Так министр ответил на вопрос журналиста, начали ли Москва и Вашингтон диалог на рабочем уровне по поводу двустороннего саммита двух президентов. В то же время он заявил, что Россия готова принять дополнительные меры, «если продолжится эскалация» со стороны Соединенных Штатов.

В свою очередь помощник президента Юрий Ушаков допустил, что встреча Путина и Байдена может пройти летом: «Называют июнь, даже есть конкретные даты».

13 апреля президенты России и США поговорили по телефону, в ходе беседы Байден предложил Путину встретиться на нейтральной территории в «третьей стране». В Белом доме допустили, что она может состояться летом.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков позже уточнил, что речь идет об одной из европейских стран, но отметил, что пока обсуждать дату проведения встречи преждевременно. Он добавил также, что если США после предложения о проведении саммита введут новые санкции против России, Москва будет расценивать этот факт как то, что заявления американских властей расходятся с делами.