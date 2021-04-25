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Мир обсуждает резонансное заявление президента США Джо Байдена о геноциде армян

25.04.2021 16:41 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня весь мир обсуждает резонансное заявление президента США Джо Байдена. Накануне в День памяти жертв геноцида армян глава Белого дома признал убийства и депортацию армян в Османской империи геноцидом. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Белого дома.

Точное количество погибших тогда неизвестно - называют цифры от 200 тысяч до 2 миллионов. Современная Турция не отвергает факт массовых убийств, но выступает против термина "геноцид". Реакция Анкары была незамедлительной: вызванному в МИД Турции послу США заявили протест против заявления Байдена и сообщили, что оно глубоко навредило отношениям двух стран. Теперь в стране готовятся к массовым протестам. Из-за этого на несколько дней закрыли американские диппредставительства.

Подготовка к внеочередным парламентским выборам в Армении

В Армении, напротив, решение Белого дома приветствуют.

Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов. Голосование запланировано на 20 июня. До этого времени он будет руководить Кабмином. На предстоящих выборах Пашинян выдвигается кандидатом на пост председателя правительства от партии "Гражданский договор". Как только что стало известно, президент Армении принял отставку правительства.

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Сегодня весь мир обсуждает резонансное заявление президента США Джо Байдена. Накануне в День памяти жертв геноцида армян глава Белого дома признал убийства и...
 
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