|
Мир обсуждает резонансное заявление президента США Джо Байдена о геноциде армян
25.04.2021 16:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Сегодня весь мир обсуждает резонансное заявление президента США Джо Байдена. Накануне в День памяти жертв геноцида армян глава Белого дома признал убийства и депортацию армян в Османской империи геноцидом. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Белого дома.
Подготовка к внеочередным парламентским выборам в Армении
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)