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Морнские горы в Северной Ирландии во власти огненной стихии

25.04.2021 16:41 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Около 70 пожарных борются с распространением огня в Морнских горах - одном из самых популярных туристических мест в Северной Ирландии. Пожар бушует здесь со вчерашнего дня, затронув самую высокую гору региона - Слив Донард. Несмотря на усилия пожарных бригад, локализовать огонь не удается.

 
 
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Около 70 пожарных борются с распространением огня в Морнских горах - одном из самых популярных туристических мест в Северной Ирландии. Пожар бушует здесь со...
 
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