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В Багдаде в клинике для больных COVID-19 прогремел взрыв: есть жертвы

25.04.2021 18:43 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

По меньшей мере 28 человек погибли в результате взрыва в больнице Багдада. Медучреждение специализировалось на больных COVID-19. По последним данным, в хранилище больницы взорвался баллон с кислородом и начался пожар. Большинство людей погибли от отравления угарным газом, еще не менее 40 пострадали. Всего в момент взрыва в больнице находилось порядка 120 человек. Около 90 из них были спасены.

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По меньшей мере 28 человек погибли в результате взрыва в больнице Багдада. Медучреждение специализировалось на больных COVID-19. По последним данным, в хранилище...
 
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