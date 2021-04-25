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В Багдаде в клинике для больных COVID-19 прогремел взрыв: есть жертвы
25.04.2021 18:43 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
По меньшей мере 28 человек погибли в результате взрыва в больнице Багдада. Медучреждение специализировалось на больных COVID-19. По последним данным, в хранилище больницы взорвался баллон с кислородом и начался пожар. Большинство людей погибли от отравления угарным газом, еще не менее 40 пострадали. Всего в момент взрыва в больнице находилось порядка 120 человек. Около 90 из них были спасены.
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По меньшей мере 28 человек погибли в результате взрыва в больнице Багдада. Медучреждение специализировалось на больных COVID-19. По последним данным, в хранилище...
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