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В США полицейские застрелили подозрительного мужчину
25.04.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Новая смерть от рук полицейских в США. В Голливуде правоохранители застрелили подозрительного мужчину. Сотрудники полиции ехали на вызов, в то время как в них врезалась другая машина. Из автомобиля вышел водитель в бронежилете. Держа руку за спиной, он начал вести обратный отчет и двигаться в сторону полицейских. Правоохранители оперативно открыли огонь. Пострадавший скончался на месте. Для выяснения обстоятельств начато расследование.
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Новая смерть от рук полицейских в США. В Голливуде правоохранители застрелили подозрительного мужчину. Сотрудники полиции ехали на вызов, в то время как в них...
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