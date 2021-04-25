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Во Флориде разрешено водителям давить протестующих, а предпринимателям - стрелять по вандалам
26.04.2021 06:31 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Минюст США заявил, что арестуют еще 100 человек по делу о штурме Капитолия. И это несмотря на то что судьи уже вынесли более 400 обвинительных приговоров разной степени суровости. Политики-демократы обвиняют протестующих во внутреннем терроризме.
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Минюст США заявил, что арестуют еще 100 человек по делу о штурме Капитолия. И это несмотря на то что судьи уже вынесли более 400 обвинительных приговоров разной...
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