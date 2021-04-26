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Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным в любом месте
26.04.2021 16:07 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью
Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным: «Нас не волнует место проведения, речь идет о содержании».
При этом он отказался обсуждать ситуацию на Донбассе с представителями самопровозглашенных республик, как ранее рекомендовал Путин.
Кроме того, Зеленский считает необходимым внести изменения в минские соглашения, а в число участников переговоров в «нормандском формате» добавить США, Великобританию и Канаду.
— Сейчас я участвую в процессе, который был разработан до моего прихода [на пост президента]. Минский процесс должен быть более гибким в этой ситуации. Он должен служить целям настоящего, а не прошлого, — полагает украинский президент. — Есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат. Скорость имеет значение. Темп этого процесса важен, потому что мы теряем людей каждый день, — сказал Зеленский.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Напомним, 20 апреля Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам, в котором
Владимир Путин, в свою очередь,
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Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным: «Нас не волнует место проведения, речь идет о содержании».
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