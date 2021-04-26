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Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным в любом месте

26.04.2021 16:07 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что место проведения переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным значения не имеет, передает ТАСС.


Фото: president.gov.ua

Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным: «Нас не волнует место проведения, речь идет о содержании».

При этом он отказался обсуждать ситуацию на Донбассе с представителями самопровозглашенных республик, как ранее рекомендовал Путин.

Кроме того, Зеленский считает необходимым внести изменения в минские соглашения, а в число участников переговоров в «нормандском формате» добавить США, Великобританию и Канаду.

— Сейчас я участвую в процессе, который был разработан до моего прихода [на пост президента]. Минский процесс должен быть более гибким в этой ситуации. Он должен служить целям настоящего, а не прошлого, — полагает украинский президент. — Есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат. Скорость имеет значение. Темп этого процесса важен, потому что мы теряем людей каждый день, — сказал Зеленский.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что деталей о месте и времени возможной встречи президентов России и Украины пока нет.

Напомним, 20 апреля Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам, в котором предложил Владимиру Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война» — для урегулирования ситуации.

Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что готов обсудить с украинским президентом в Москве двусторонние отношения в любое удобное время. По его мнению, для урегулирования ситуации на Донбассе властям Украины нужно общаться с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, а уже потом с Россией.

 
 
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Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным: «Нас не волнует место проведения, речь идет о содержании».
 
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