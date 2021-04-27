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В США полицейские сломали руку бабушке

27.04.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Флешмоб жестоких задержаний продолжается и в США. Полицейские Колорадо сломали руку 73-летней пенсионерке. Карен Гарнер страдает деменцией. Бабушка зашла в супермаркет и забыла оплатить продукты. По требованию сотрудников магазина вернула товары обратно, но те все же сообщили о правонарушении. Полицейский наряд наткнулся на бабушку, когда она шла домой - при задержании ей вывихнули плечо и сломали руку. Удивительно, но самих правоохранителей такой абсурдный поступок не смутил. Они со смехом пересматривали кадры с нагрудной камеры. Пострадавшая в этот момент сидела в паре метров - за решеткой.


Губернатор штата Флорида подписал закон о борьбе с массовыми беспорядками. Теперь водителям разрешено сбивать протестующих, если те перекрывают дорогу. Предприниматели получили право стрелять по демонстрантам при малейших подозрениях на мародерство. За проявление агрессии по отношению к участникам беспорядков ранее предусмотренная уголовная ответственность уже не грозит. А сами протестующие за участие в акции могут получить до 15 лет тюремного заключения.

 
 
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Флешмоб жестоких задержаний продолжается и в США. Полицейские Колорадо сломали руку 73-летней пенсионерке. Карен Гарнер страдает деменцией. Бабушка зашла в...
 
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