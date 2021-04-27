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Северная Каролина готовится к масштабным протестам

27.04.2021 20:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Полиция американского штата Северная Каролина во всеоружии: там готовятся к массовым беспорядкам. В Элизабет-Сити введен режим чрезвычайной ситуации. Ограничение связано с расследованием дела об убийстве полицейскими афроамериканца. На днях правоохранители попытались вручить ордер на арест Эндрю Брауну, а когда тот попытался скрыться, открыли огонь. Отец семерых детей скончался от огнестрельного ранения в голову в течение нескольких минут после выстрела.

Новые законы о борьбе с беспорядками во Флориде


Губернатор штата Флорида подписал закон о борьбе с массовыми беспорядками. Теперь водителям разрешено сбивать протестующих, если те перекрывают дорогу. Предприниматели получили право стрелять по демонстрантам при малейших подозрениях на мародерство. За проявление агрессии по отношению к участникам беспорядков ранее предусмотренная уголовная ответственность уже не грозит. А сами протестующие за участие в акции могут получить до 15 лет тюремного заключения.

 
 
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Полиция американского штата Северная Каролина во всеоружии: там готовятся к массовым беспорядкам. В Элизабет-Сити введен режим чрезвычайной ситуации. Ограничение...
 
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