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Новые законы о борьбе с беспорядками во Флориде

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Северная Каролина готовится к масштабным протестам Полиция американского штата Северная Каролина во всеоружии: там готовятся к массовым беспорядкам. В Элизабет-Сити введен режим чрезвычайной ситуации. Ограничение...

Полиция американского штата Северная Каролина во всеоружии: там готовятся к массовым беспорядкам. В Элизабет-Сити введен режим чрезвычайной ситуации. Ограничение связано с расследованием дела об убийстве полицейскими афроамериканца. На днях правоохранители попытались вручить ордер на арест Эндрю Брауну, а когда тот попытался скрыться, открыли огонь. Отец семерых детей скончался от огнестрельного ранения в голову в течение нескольких минут после выстрела.Губернатор штата Флорида подписал закон о борьбе с массовыми беспорядками. Теперь водителям разрешено сбивать протестующих, если те перекрывают дорогу. Предприниматели получили право стрелять по демонстрантам при малейших подозрениях на мародерство. За проявление агрессии по отношению к участникам беспорядков ранее предусмотренная уголовная ответственность уже не грозит. А сами протестующие за участие в акции могут получить до 15 лет тюремного заключения.