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Северная Каролина готовится к масштабным протестам
27.04.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПолиция американского штата Северная Каролина во всеоружии: там готовятся к массовым беспорядкам. В Элизабет-Сити введен режим чрезвычайной ситуации. Ограничение связано с расследованием дела об убийстве полицейскими афроамериканца. На днях правоохранители попытались вручить ордер на арест Эндрю Брауну, а когда тот попытался скрыться, открыли огонь. Отец семерых детей скончался от огнестрельного ранения в голову в течение нескольких минут после выстрела.
Новые законы о борьбе с беспорядками во Флориде
Губернатор штата Флорида подписал закон о борьбе с массовыми беспорядками. Теперь водителям разрешено сбивать протестующих, если те перекрывают дорогу. Предприниматели получили право стрелять по демонстрантам при малейших подозрениях на мародерство. За проявление агрессии по отношению к участникам беспорядков ранее предусмотренная уголовная ответственность уже не грозит. А сами протестующие за участие в акции могут получить до 15 лет тюремного заключения.
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Полиция американского штата Северная Каролина во всеоружии: там готовятся к массовым беспорядкам. В Элизабет-Сити введен режим чрезвычайной ситуации. Ограничение...
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