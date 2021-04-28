«Критерии понятны». Лавров пообещал скоро огласить список недружественных для России стран

Источник материала: Tut.by

Россия в ближайшее время опубликует свой список недружественных стран. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал глава МИД Сергей Лавров.



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— Я думаю, скоро. У правительства есть конкретные поручения, понятны критерии, которыми мы руководствуемся в этой работе. Так что, думаю, ждать осталось недолго, — заявил Лавров.

Он добавил, что страны из этого списка не смогут нанимать в свои диппредставительства российских граждан.

— Мы не хотим огульно записывать в этот список любую страну, которая где-то скажет не так в отношении России. Мы будем, конечно же, основывать наши решения на глубоком анализе ситуации и на определении возможностей вести дело с этой страной иным образом. Если мы придем к выводу, что по-иному не получается, ну, я думаю, что этот список будет, конечно, периодически пополняться, — рассказал глава российского МИД.

Напомним, на прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ о применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств. Перечень их он поручил составить правительству.

Эта мера стала ответом на санкции, которые США ввели против России. Указ был подписан на фоне дипломатического скандала, который разгорелся после того, как Чехия обвинила Москву в причастности к взрыву в Врбетице в 2014 году. Из Праги были высланы 18 российских дипломатов. В ответ Россия выслала 20 сотрудников чешского посольства . Тогда Чехия заявила, что Прага сократит штат российского посольства до численности чешского в Москве.

В знак солидарности с Чехией российских дипломатов выслали Словакия, страны Балтии: Латвия, Литва, Эстония.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что в списке недружественных стран фигурируют США. По информации «Известий» в перечне также могут оказаться Великобритания, Польша, Чехия, Канада и страны Балтии.