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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Стреляющая Америка: США захлестнула эпидемия вооруженного насилия В США очередная стрельба. Сотрудники полиции Лос-Анджелеса застрелили мужчину после того, как он открыл огонь в центре города. Преступник начал стрелять наугад, в...

В США очередная стрельба. Сотрудники полиции Лос-Анджелеса застрелили мужчину после того, как он открыл огонь в центре города. Преступник начал стрелять наугад, в результате чего два человека скончались, еще несколько госпитализированы. Нападавший пытался скрыться от правоохранителей, погоня длилась несколько часов.И еще одна трагедия в пригороде Майами. Трехлетнего мальчика застрелил в его день рождения проезжавший мимо мужчина. Ребенок стоял в дверном проеме дома. Преступник открыл огонь из винтовки, выстрелив более 60 раз.