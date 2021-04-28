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Стреляющая Америка: США захлестнула эпидемия вооруженного насилия

28.04.2021 16:41 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В США очередная стрельба. Сотрудники полиции Лос-Анджелеса застрелили мужчину после того, как он открыл огонь в центре города. Преступник начал стрелять наугад, в результате чего два человека скончались, еще несколько госпитализированы. Нападавший пытался скрыться от правоохранителей, погоня длилась несколько часов.

И еще одна трагедия в пригороде Майами. Трехлетнего мальчика застрелил в его день рождения проезжавший мимо мужчина. Ребенок стоял в дверном проеме дома. Преступник открыл огонь из винтовки, выстрелив более 60 раз.

 
 
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В США очередная стрельба. Сотрудники полиции Лос-Анджелеса застрелили мужчину после того, как он открыл огонь в центре города. Преступник начал стрелять наугад, в...
 
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