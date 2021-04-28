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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Европарламент назвал Брексит исторической ошибкой Об этом говорится в резолюции законодательного органа ЕС. Документ был принят вместе с соглашением о торговле и сотрудничестве с Великобританией. При этом...

Об этом говорится в резолюции законодательного органа ЕС. Документ был принят вместе с соглашением о торговле и сотрудничестве с Великобританией. При этом некоторые евродепутаты все еще надеются, что однажды какой-нибудь амбициозный политик все же захочет вернуть Британию в ЕС.