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Европарламент назвал Брексит исторической ошибкой
28.04.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTОб этом говорится в резолюции законодательного органа ЕС. Документ был принят вместе с соглашением о торговле и сотрудничестве с Великобританией. При этом некоторые евродепутаты все еще надеются, что однажды какой-нибудь амбициозный политик все же захочет вернуть Британию в ЕС.
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Об этом говорится в резолюции законодательного органа ЕС. Документ был принят вместе с соглашением о торговле и сотрудничестве с Великобританией. При этом...
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