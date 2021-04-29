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Сенатор США заснул во время выступления президента
29.04.2021 12:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Во время выступления президента США сенатор Тед Круз от Республиканской партии тщетно пытался бороться со сном. На трансляции речи Джозефа Байдена камера несколько раз фокусировалась на лице республиканца. Тот явно не мог сосредоточиться на выступлении политического оппонента.
Республиканец представляет Техас в верхней палате американского парламента. И приставка "сонный" скоро может появиться не только у Джо.
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Во время выступления президента США сенатор Тед Круз от Республиканской партии тщетно пытался бороться со сном. На трансляции речи Джозефа Байдена камера...
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