Сенатор США заснул во время выступления президента

Источник материала: БT

Во время выступления президента США сенатор Тед Круз от Республиканской партии тщетно пытался бороться со сном. На трансляции речи Джозефа Байдена камера несколько раз фокусировалась на лице республиканца. Тот явно не мог сосредоточиться на выступлении политического оппонента.

Республиканец представляет Техас в верхней палате американского парламента. И приставка "сонный" скоро может появиться не только у Джо.