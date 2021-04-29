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Сотни тысяч жителей Перу оказались в нищете

29.04.2021 12:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Жестокие столкновения с полицией в Лиме. Тысячи людей самовольно переселились на пустой участок, где горнодобывающая компания добывает песок для производства бетонных блоков. Правоохранители решили прогнать их слезоточивым газом, в ответ нелегальные жители поселка начали поджигать автомобили и шины, бросали в полицейских камни.


Правительственные чиновники ранее заявляли, что не будут составлять план переселения для семей, призывая их вернуться в свои "дома". Экономика страны сильно пострадала от ограничений, вызванных пандемией. По оценкам правительства, ВВП упал на 11 пунктов. Сотни тысяч людей оказались в нищете, что усугубило жилищную проблему.

 
 
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Жестокие столкновения с полицией в Лиме. Тысячи людей самовольно переселились на пустой участок, где горнодобывающая компания добывает песок для производства...
 
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