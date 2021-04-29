|
Сотни тысяч жителей Перу оказались в нищете
29.04.2021 12:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Жестокие столкновения с полицией в Лиме. Тысячи людей самовольно переселились на пустой участок, где горнодобывающая компания добывает песок для производства бетонных блоков. Правоохранители решили прогнать их слезоточивым газом, в ответ нелегальные жители поселка начали поджигать автомобили и шины, бросали в полицейских камни.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жестокие столкновения с полицией в Лиме. Тысячи людей самовольно переселились на пустой участок, где горнодобывающая компания добывает песок для производства...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)