Песков: Масштаб заговора в Беларуси говорит о помощи со стороны другого государства

Источник материала: Tut.by

Масштаб подготовки переворота в Беларуси говорит о том, что он не мог быть спланирован без участия зарубежного государства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Большая игра» на Первом канале, передает ТАСС .



Фото: Reuters

— Мы представляем себе объем заговора. Речь шла не просто о ликвидации президента, о взятии в заложники членов его семьи, а речь шла о таких сложных действиях, как, например, выключение и блокирование энергосистемы целой страны. Как вы понимаете, группа иммигрантов в Америке не может говорить о кибердействиях, направленных на блокирование энергосистемы страны. Без помощи или без поручения «государства Икс» такие действия выполнять невозможно и даже невозможно планировать. Это тот факт неоспоримый, которым мы можем оперировать, — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, знал ли президент США Джо Байден о готовящемся покушении и был ли в него вовлечен, Песков подчеркнул, что «каких-то точных индикаций нет, и вряд ли они могут быть». При этом он отметил, что у российской стороны «безусловно есть» четкое понимание уровня американского вовлечения в ситуацию, связанную с Беларусью.

Напомним, несколько дней назад Песков заявил , что спецслужбы России обладают всеми необходимыми доказательствами заговора против Лукашенко.

«Дело о госперевороте»

Александр Лукашенко 17 апреля 2021 года заявил , что политолог Александр Федута, оппозиционный политик Григорий Костусев и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей.

— Почему я молчал — о себе, о семье, о детях не хочется говорить. Но они взялись за детей (у Александра Лукашенко трое сыновей — 16, 41 и 45 лет. — Прим. TUT.BY). В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали.

Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США. По его словам, президент России Владимир Путин обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом: «Бульканье — и ни одного ответа».

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель в эфире ОНТ сообщил, что в преступной группе состояли Александр Федута, Юрий Зенкович и Григорий Костусев. В эфире также заявили, что «переворот заговорщики наметили на лето этого года, июнь или июль».

ФСБ России подтвердила информацию КГБ Беларуси и заявила, что участвовала в операции по задержанию Федуты и Зенковича в Москве. По информации ФСБ, они прибыли в город после консультаций в США и Польше, чтобы встретиться с «оппозиционно настроенными генералами Вооруженных сил Беларуси». При этом, как утверждает ФСБ, насильственная смена власти в Беларуси планировалась на 9 мая.

В Госдепартаменте заявили , что утверждение, что за всем этим стоит правительство США, является абсолютно ложным.

В отношении задержанных фигурантов «дела о госперевороте» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 357 (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем) УК Беларуси. Им грозит наказание от 8 до 12 лет лишения свободы.

28 апреля на телеканале ОНТ показали двухсерийный фильм о подробностях этого дела.