В Душанбе проходит саммит ОДКБ, а в это время между странами-членами организации вспыхнул конфликт на границе

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сделал обращение по поводу ситуации на границе с Таджикистаном. "Призываю всех жителей Кыргызстана, прежде всего политические силы и средства массовой информации, сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации, не разжигать вражду и рознь. Мы с таджикскими братьями всегда найдем общий язык и все вопросы решим только при соблюдении и с учетом добрососедских интересов и согласия на нашей древней земле. [...] Призываю все внутриполитические силы к сдержанности в такой непростой для страны момент", — говорится в обращении. Что по этому поводу думает президент Таджикистана Эмомали Рахмон, пока неизвестно: официальных заявлений пока не было.