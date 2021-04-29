В Душанбе проходит саммит ОДКБ, а в это время между странами-членами организации вспыхнул конфликт на границе

Ситуация на границе Таджикистана и Кыргызстана обострилась 28 апреля, когда там возник конфликт между жителями приграничных территорий в районе водозабора «Головной». А 29 апреля там произошло вооруженное столкновение между военнослужащими Кыргызстана и Таджикистана. Что там происходит, из-за чего возник конфликт, были ли там и раньше столкновения — коротко.
На границе двух государств 28 апреля между местными жителями начался конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной», который в Таджикистане считают своей территорией, а в Кыргызстане — своей. Как утверждают киргизские власти, представители Таджикистана начали устанавливать видеокамеры на столбе возле пункта распределения воды (пополняющее Торткульское водохранилище) в Баткенском районе. Это вызвало недовольство местных жителей и привело к стычке.
29 апреля ситуация обострилась. По информации Пограничной службы Кыргызстана, началась перестрелка между военными. В ведомстве заявили, что таджикская сторона организует «позиции минометных расчетов». Минздрав Кыргызстана сообщил об одном погибшем в результате столкновений, ранения получили более 20 человек. Из двух киргизских сел, которые находятся вблизи зоны конфликта, были эвакуированы в безопасное место более 400 человек. В Душанбе заявляют о девяти пострадавших, двое из которых получили огнестрельные ранения.
Ситуация продолжает осложняться. Погранслужба Кыргызстана заявила, что к киргизско-таджикской границе с обеих сторон стягиваются дополнительные силы и средства. В Сети появляются видео передвижения танков в приграничной зоне на территории Таджикистана.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сделал обращение по поводу ситуации на границе с Таджикистаном. "Призываю всех жителей Кыргызстана, прежде всего политические силы и средства массовой информации, сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации, не разжигать вражду и рознь. Мы с таджикскими братьями всегда найдем общий язык и все вопросы решим только при соблюдении и с учетом добрососедских интересов и согласия на нашей древней земле. [...] Призываю все внутриполитические силы к сдержанности в такой непростой для страны момент", — говорится в обращении. Что по этому поводу думает президент Таджикистана Эмомали Рахмон, пока неизвестно: официальных заявлений пока не было.
По мнению киргизской стороны, водораспределительный узел «Головной» является «стратегическим объектом и находится на территории Кыргызстана». В свою очередь в Душанбе утверждают, что в соответствии с картами 1924−1927 и 1989 годов «Головной» «всецело принадлежит Республике Таджикистан». Во многом конфликт связан с наличием спорных участков на границе двух стран — из примерно 980 км в процессе делимитации и демаркации описано около 580 км.
Споры с применением оружия на таджикско-киргизской границе из-за принадлежности территории за последние годы происходили неоднократно. В мае 2020 года из-за земельных споров между военными Кыргызстана и Таджикистана в очередной раз произошла перестрелка. В результате были ранены трое киргизских военнослужащих, Таджикистан сообщал о двух раненых. В 2019 году на границе произошел конфликт, в результате погиб киргизский пограничник, несколько человек были ранены. Причиной, по сообщениям сторон, стало то, что граждане Кыргызстана и Таджикистана начали вести строительство разных объектов на неописанном участке границы.
В настоящее время в Душанбе, столице Таджикистана, проходит саммит ОДКБ. На нем присутствуют секретари советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, в том числе и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. На саммите обсудили противодействие киберугрозам, а также сложную военно-политическую обстановку в мире, которая «продолжает развиваться под воздействием негативных факторов, основными из которых являются столкновение интересов ведущих государств в различных регионах мира и деятельность военно-политических союзов по расширению собственных сфер влияния». Кризис на таджикско-киргизской границе, по крайне мере официально, не обсуждался.
ОДКБ — региональная международная организация, целями которой являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и защита суверенитета стран-участниц. В состав организации входят такие страны, как Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.