Пасхальные подарки от румынских несушек

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Румынская деревня Сочень в уезде Карадж-Северин известна на всю страну.



Местная хозяйка разводит специальные породы кур, которые несут изначально разноцветные яйца. В палитре желтый, синий, светло-зеленый и даже исконно традиционный красный. Часть уникальных яиц идет на дальнейшее разведение редких цыплят. А остальные успешно распродаются по евро за штуку. Накануне Пасхи на эту уникальную продукцию особый спрос.



Правда, находятся скептики, которые не верят в такие чудеса. На вкус разноцветные от природы яйца от обычных не отличаются.