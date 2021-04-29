|
Пасхальные подарки от румынских несушек
29.04.2021 22:49 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Румынская деревня Сочень в уезде Карадж-Северин известна на всю страну.
Местная хозяйка разводит специальные породы кур, которые несут изначально разноцветные яйца. В палитре желтый, синий, светло-зеленый и даже исконно традиционный красный. Часть уникальных яиц идет на дальнейшее разведение редких цыплят. А остальные успешно распродаются по евро за штуку. Накануне Пасхи на эту уникальную продукцию особый спрос.
Правда, находятся скептики, которые не верят в такие чудеса. На вкус разноцветные от природы яйца от обычных не отличаются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Румынская деревня Сочень в уезде Карадж-Северин известна на всю страну. Местная хозяйка разводит специальные породы кур, которые несут изначально...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)