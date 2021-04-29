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Пасхальные подарки от румынских несушек

29.04.2021 22:49 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Румынская деревня Сочень в уезде Карадж-Северин известна на всю страну.

Местная хозяйка разводит специальные породы кур, которые несут изначально разноцветные яйца. В палитре желтый, синий, светло-зеленый и даже исконно традиционный красный. Часть уникальных яиц идет на дальнейшее разведение редких цыплят. А остальные успешно распродаются по евро за штуку. Накануне Пасхи на эту уникальную продукцию особый спрос.

Правда, находятся скептики, которые не верят в такие чудеса. На вкус разноцветные от природы яйца от обычных не отличаются.

 
 
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Румынская деревня Сочень в уезде Карадж-Северин известна на всю страну. Местная хозяйка разводит специальные породы кур, которые несут изначально...
 
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