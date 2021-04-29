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Жесткие задержания протестующих в Элизабет-Сити
29.04.2021 22:49 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Жесткими разгонами и серией арестов завершилась очередная протестная акция в американском Элизабет-Сити - это Северная Каролина. Люди вышли на улицы в знак возмущения гибелью от рук полиции афроамериканца Эндрю Брауна. На прошлой неделе его пытались задержать за нарушение комендантского часа. Преследование закончилось стрельбой. Отец семерых детей скончался от огнестрельного ранения в голову. В рамках расследования дела местный суд отказался обнародовать записи с нагрудной камеры полицейского, что и вызвало протесты, несмотря на введенный в городе режим чрезвычайной ситуации.
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Жесткими разгонами и серией арестов завершилась очередная протестная акция в американском Элизабет-Сити - это Северная Каролина. Люди вышли на улицы в знак...
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