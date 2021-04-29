Жесткие задержания протестующих в Элизабет-Сити

Источник материала: БT

Жесткими разгонами и серией арестов завершилась очередная протестная акция в американском Элизабет-Сити - это Северная Каролина. Люди вышли на улицы в знак возмущения гибелью от рук полиции афроамериканца Эндрю Брауна. На прошлой неделе его пытались задержать за нарушение комендантского часа. Преследование закончилось стрельбой. Отец семерых детей скончался от огнестрельного ранения в голову. В рамках расследования дела местный суд отказался обнародовать записи с нагрудной камеры полицейского, что и вызвало протесты, несмотря на введенный в городе режим чрезвычайной ситуации.