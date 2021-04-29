Массовое убийство в больнице Потсдама

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Громкое серийное убийство в германском Потсдаме. В больнице при доме-интернате для людей с ограниченными возможностями найдены тела четырех человек с признаками насильственной смерти.





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Главная подозреваемая - 51-летняя медсестра. Она уже задержана. В учреждении она проработала 20 лет. Местные СМИ приводят подробности: вчера женщина призналась в содеянном мужу, и тот незамедлительно вызвал полицию. О мотивах злоумышленницы пока не сообщается. Следователи предполагают, что орудием убийства был нож. Жертвами нападения стали две тяжелобольные женщины и двое мужчин, которые с детства жили в специализированном центре для инвалидов.