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Массовое убийство в больнице Потсдама

29.04.2021 22:49 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Громкое серийное убийство в германском Потсдаме. В больнице при доме-интернате для людей с ограниченными возможностями найдены тела четырех человек с признаками насильственной смерти.

Главная подозреваемая - 51-летняя медсестра. Она уже задержана. В учреждении она проработала 20 лет. Местные СМИ приводят подробности: вчера женщина призналась в содеянном мужу, и тот незамедлительно вызвал полицию. О мотивах злоумышленницы пока не сообщается. Следователи предполагают, что орудием убийства был нож. Жертвами нападения стали две тяжелобольные женщины и двое мужчин, которые с детства жили в специализированном центре для инвалидов.
 
 
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Громкое серийное убийство в германском Потсдаме. В больнице при доме-интернате для людей с ограниченными возможностями найдены тела четырех человек с признаками...
 
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