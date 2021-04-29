|
Массовое убийство в больнице Потсдама
29.04.2021 22:49 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Громкое серийное убийство в германском Потсдаме. В больнице при доме-интернате для людей с ограниченными возможностями найдены тела четырех человек с признаками насильственной смерти.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Громкое серийное убийство в германском Потсдаме. В больнице при доме-интернате для людей с ограниченными возможностями найдены тела четырех человек с признаками...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)