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В ходе столкновений на границе Кыргызстана и Таджикистана погибли три человека, в том числе 13-летняя девочка

30.04.2021 06:07 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В результате конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана пострадали более 80 человек, погибли три человека. Об этом сообщает Минздрав Кыргызстана.


Фото: Пограничная служба Кыргызстана

«Зарегистрировано три летальных случая: два — в Баткенской областной больнице, один — в Лейлекском районе Баткенской области. Тринадцатилетняя девочка скончалась по дороге в больницу», — уточняется в сообщении.

Число пострадавших в результате инцидента на киргизско-таджикской границе составляет 84 человека.

Напомним, на границе двух государств 28 апреля между местными жителями начался конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной», который в Таджикистане считают своей территорией, а в Кыргызстане — своей. Как утверждают киргизские власти, представители Таджикистана начали устанавливать видеокамеры на столбе возле пункта распределения воды (пополняющее Торткульское водохранилище) в Баткенском районе. Это вызвало недовольство местных жителей и привело к стычке. А 29 апреля там произошло вооруженное столкновение между военнослужащими Кыргызстана и Таджикистана.

Ближе к вечеру стороны договорились о прекращении огня и отводе воинских подразделений в места постоянной дислокации.

Конфликты на границе двух стран — не редкость. Во многом они связаны с наличием спорных участков на границе двух стран — из примерно 980 км в процессе делимитации и демаркации описано около 580 км.

 
 
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Число пострадавших в результате инцидента на киргизско-таджикской границе составляет 84 человека.
 
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