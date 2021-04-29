В ходе столкновений на границе Кыргызстана и Таджикистана погибли три человека, в том числе 13-летняя девочка

Источник материала: Tut.by

В результате конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана пострадали более 80 человек, погибли три человека. Об этом сообщает Минздрав Кыргызстана.



Фото: Пограничная служба Кыргызстана

«Зарегистрировано три летальных случая: два — в Баткенской областной больнице, один — в Лейлекском районе Баткенской области. Тринадцатилетняя девочка скончалась по дороге в больницу», — уточняется в сообщении.

Число пострадавших в результате инцидента на киргизско-таджикской границе составляет 84 человека.

Напомним, на границе двух государств 28 апреля между местными жителями начался конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной», который в Таджикистане считают своей территорией, а в Кыргызстане — своей. Как утверждают киргизские власти, представители Таджикистана начали устанавливать видеокамеры на столбе возле пункта распределения воды (пополняющее Торткульское водохранилище) в Баткенском районе. Это вызвало недовольство местных жителей и привело к стычке. А 29 апреля там произошло вооруженное столкновение между военнослужащими Кыргызстана и Таджикистана.

Ближе к вечеру стороны договорились о прекращении огня и отводе воинских подразделений в места постоянной дислокации.

Конфликты на границе двух стран — не редкость. Во многом они связаны с наличием спорных участков на границе двух стран — из примерно 980 км в процессе делимитации и демаркации описано около 580 км.