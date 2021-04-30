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Более 40 человек погибли во время религиозного праздника в Израиле

30.04.2021 07:41 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

44 человека погибли, более 100 пострадали во время давки на религиозном празднике Лаг ба-Омер в районе горы Мерон в Израиле, сообщает The Times of Israel со ссылкой на медиков.


Фото: Reuters

Изначально причиной трагедии называли обрушение трибуны во время празднования. Позже экстренные службы сообщили о давке.

Медицинская служба Magen David Adom сообщила, что шесть человек находятся в критическом состоянии, 18 человек — в тяжелом состоянии, двое получили травмы средней степени тяжести, 39 — легкой. Пострадавшие доставлены в больницы.


Фото: Reuters

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал инцидент «ужасной катастрофой».

На месте происшествия был устроен полевой госпиталь. Эвакуацией раненых занимались в том числе солдаты израильской армии.


Фото: Reuters

Праздник Лаг ба-Омер установлен в память о прекращении эпидемии, от которой умерли несколько тысяч учеников иудейского богослова Акивы, жившего на рубеже I и II веков н. э. Во время праздника принято жечь костры.

По данным СМИ, на празднике собрались тысячи людей. Это было крупнейшее массовое мероприятие за время пандемии.


Фото: Reuters

Как сообщил The Jerusalem Post гендиректор израильской добровольной организации скорой медицинской помощи United Hatzalah Эли Поллак, трагедия произошла, когда большие толпы людей хлынули в закрытый комплекс к месту празднования, в результате чего десятки людей были прижаты к заборам. По его словам, среди пострадавших есть дети.

 
 
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44 человека погибли, более 100 пострадали во время давки на религиозном празднике Лаг ба-Омер в районе горы Мерон в Израиле.
 
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