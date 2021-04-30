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Более 40 человек погибли во время религиозного праздника в Израиле
30.04.2021 07:41 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
44 человека погибли, более 100 пострадали во время давки на религиозном празднике Лаг ба-Омер в районе горы Мерон в Израиле, сообщает
Изначально причиной трагедии называли обрушение трибуны во время празднования. Позже экстренные службы сообщили о давке.
Медицинская служба Magen David Adom
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал инцидент «ужасной катастрофой».
На месте происшествия был устроен полевой госпиталь. Эвакуацией раненых занимались в том числе солдаты израильской армии.
Праздник Лаг ба-Омер
По данным СМИ, на празднике собрались тысячи людей. Это было крупнейшее массовое мероприятие за время пандемии.
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44 человека погибли, более 100 пострадали во время давки на религиозном празднике Лаг ба-Омер в районе горы Мерон в Израиле.
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