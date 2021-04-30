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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Португалии открыли самый длинный в мире подвесной пешеходный мост В Португалии открыли самый длинный в мире подвесной пешеходный мост. Конструкция длиной 516 метров установлена в геопарке Арока над рекой Пайва. Ее возводили около...

В Португалии открыли самый длинный в мире подвесной пешеходный мост. Конструкция длиной 516 метров установлена в геопарке Арока над рекой Пайва. Ее возводили около двух лет, стоимость работ оценивается в 2,3 млн евро. Официальной церемонии открытия еще не было, однако местные жители уже пользуются подвесной конструкцией, хотя и признаются, что идти по такому длинному мосту немного страшно. Власти надеются, что новинка привлечет еще больше любителей экстрима.