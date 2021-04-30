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В Израиле идет расследование ЧП на горе Мерон, где погибли 44 человека

30.04.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Во время проведения фестиваля ортодоксальных евреев рухнула одна из трибун. Возникла давка, и десятки людей были прижаты к ограждениям. Погибли 44 человека, более 100 получили ранения. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее тяжелой катастрофой. 

Спасательная операция осложнилась из-за большой плотности толпы. Экстренные службы не могли свободно проехать к раненым. К эвакуации подключили армию. Отметим, фестиваль стал первым массовым мероприятием в Израиле после отмены ограничений из-за пандемии. 

 
 
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Во время проведения фестиваля ортодоксальных евреев рухнула одна из трибун. Возникла давка, и десятки людей были прижаты к ограждениям. Погибли 44 человека, более 100...
 
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