В Израиле идет расследование ЧП на горе Мерон, где погибли 44 человека

Источник материала: БT

Во время проведения фестиваля ортодоксальных евреев рухнула одна из трибун. Возникла давка, и десятки людей были прижаты к ограждениям. Погибли 44 человека, более 100 получили ранения. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее тяжелой катастрофой.

Спасательная операция осложнилась из-за большой плотности толпы. Экстренные службы не могли свободно проехать к раненым. К эвакуации подключили армию. Отметим, фестиваль стал первым массовым мероприятием в Израиле после отмены ограничений из-за пандемии.