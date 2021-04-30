|
В Израиле идет расследование ЧП на горе Мерон, где погибли 44 человека
30.04.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Во время проведения фестиваля ортодоксальных евреев рухнула одна из трибун. Возникла давка, и десятки людей были прижаты к ограждениям. Погибли 44 человека, более 100 получили ранения. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее тяжелой катастрофой.
Спасательная операция осложнилась из-за большой плотности толпы. Экстренные службы не могли свободно проехать к раненым. К эвакуации подключили армию. Отметим, фестиваль стал первым массовым мероприятием в Израиле после отмены ограничений из-за пандемии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время проведения фестиваля ортодоксальных евреев рухнула одна из трибун. Возникла давка, и десятки людей были прижаты к ограждениям. Погибли 44 человека, более 100...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)