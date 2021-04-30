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В Башкирии произошел взрыв газопровода
30.04.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЧП в Башкирии. Там взорвался газопровод. МЧС производит охлаждение зоны горения. На месте работают 38 человек и 15 единиц спецтехники. По предварительным данным, пострадавших нет. Местных жителей уже оповестили об инциденте. В ближайшее время они останутся без газа. Причина утечки устанавливается.
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ЧП в Башкирии. Там взорвался газопровод. МЧС производит охлаждение зоны горения. На месте работают 38 человек и 15 единиц спецтехники. По предварительным данным,...
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