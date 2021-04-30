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ЧП в Израиле: на религиозном фестивале погибли 44 человекa

30.04.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

На фестивале ортодоксальных евреев в Израиле на горе Мерон рухнула одна из трибун, возникла давка в узком проходе. Погибли 44 человека, около 200 получили ранения. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее тяжелой катастрофой. Сейчас на месте работают медики и спасатели. Из-за большой плотности толпы изначально экстренные службы не могли свободно проехать к раненым. К эвакуации подключена армия. 
 
 
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На фестивале ортодоксальных евреев в Израиле на горе Мерон рухнула одна из трибун, возникла давка в узком проходе. Погибли 44 человека, около 200 получили ранения....
 
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