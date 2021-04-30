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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ЧП в Израиле: на религиозном фестивале погибли 44 человекa На фестивале ортодоксальных евреев в Израиле на горе Мерон рухнула одна из трибун, возникла давка в узком проходе. Погибли 44 человека, около 200 получили ранения....

На фестивале ортодоксальных евреев в Израиле на горе Мерон рухнула одна из трибун, возникла давка в узком проходе. Погибли 44 человека, около 200 получили ранения. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее тяжелой катастрофой. Сейчас на месте работают медики и спасатели. Из-за большой плотности толпы изначально экстренные службы не могли свободно проехать к раненым. К эвакуации подключена армия.