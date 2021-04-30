ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

10 минут ужаса. В Португалии открыли самый длинный подвесной мост в мире

30.04.2021 21:29 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Португалии открыли самый длинный в мире подвесной пешеходный мост. Он располагается в геопарке Арока, сообщает CNN.


Он тянется на 516 метров над рекой Пайва, от водопада Агиейрас до ущелья — этот ландшафт входит в список природных памятников ЮНЕСКО.

Подвесной мост поддерживается стальными тросами и двумя огромными V-образными башнями. Перила и настил выполнены из жесткой открытой сетки, поэтому под собой посетители будут видеть ущелье. Переход через весь мост занимает около 10 минут.









Строительство моста, спроектированного португальской студией, заняло два года и завершилось в июле 2020 года, но из-за пандемии открытие перенесли почти на год. Мост обошелся в 2,3 миллиона евро.



Для всех посетителей он откроется 3 мая, но некоторые местные жители уже успели там пройти. Они отметили, что немного испугались, ступив на мост, но назвали такой опыт экстраординарным. Местные власти же отметили, что мост способен заинтересовать разных людей: любителей инженерии, ценителей природы и тех, кто любит экстрим. Геопарк Арока известен среди любителей экстремальных видов спорта.



Ранее самым длинным подвесным пешеходным мостом в мире был мост Чарльза Куонена в Швейцарии протяженностью 494 метра, открытый в 2017 году.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подвесной мост поддерживается стальными тросами и двумя огромными V-образными башнями. Перила и настил выполнены из жесткой открытой сетки, поэтому под собой...
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Киеве выпустили из-под стражи обвиняемого в убийстве Шеремета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

29.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by