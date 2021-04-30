10 минут ужаса. В Португалии открыли самый длинный подвесной мост в мире

Источник материала: Tut.by

В Португалии открыли самый длинный в мире подвесной пешеходный мост. Он располагается в геопарке Арока, сообщает CNN .





Он тянется на 516 метров над рекой Пайва, от водопада Агиейрас до ущелья — этот ландшафт входит в список природных памятников ЮНЕСКО.

Подвесной мост поддерживается стальными тросами и двумя огромными V-образными башнями. Перила и настил выполнены из жесткой открытой сетки, поэтому под собой посетители будут видеть ущелье. Переход через весь мост занимает около 10 минут.

































Строительство моста, спроектированного португальской студией, заняло два года и завершилось в июле 2020 года, но из-за пандемии открытие перенесли почти на год. Мост обошелся в 2,3 миллиона евро.









Для всех посетителей он откроется 3 мая, но некоторые местные жители уже успели там пройти. Они отметили, что немного испугались, ступив на мост, но назвали такой опыт экстраординарным. Местные власти же отметили, что мост способен заинтересовать разных людей: любителей инженерии, ценителей природы и тех, кто любит экстрим. Геопарк Арока известен среди любителей экстремальных видов спорта.









Ранее самым длинным подвесным пешеходным мостом в мире был мост Чарльза Куонена в Швейцарии протяженностью 494 метра, открытый в 2017 году.