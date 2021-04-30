В Израиле продолжается расследование трагического происшествия на горе Мерон, где погибли 45 человек

Источник материала: БT

В Израиле продолжается расследование трагического происшествия на горе Мерон. Там во время проведения фестиваля ортодоксальных евреев рухнула одна из трибун. Возникла паника, началась давка. Погибли 45 человек, не менее 150 получили ранения. Спасательная операция осложнилась из-за большой плотности толпы.В знак памяти о жертвах этой тяжелой катастрофы 2-го мая в Израиле объявлен днем национального траура.



Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Государства Израиль Реувену Ривлину в связи с многочисленными человеческими жертвами. Это скорбное известие глубокой болью отозвалось в белорусском обществе, особенно сообщения о гибели детей, говорится в соболезновании.

Новые столкновения с полицией в Иерусалиме



В Иерусалиме вновь столкновения с полицией. Сотни палестинцев вышли на улицы города в знак протеста против препятствования еврейского государства палестинским выборам. В частности, израильские власти не разрешают организовать избирательные участки на территории Восточного Иерусалима. Демонстрация продлилась недолго. Полицейские жестко задерживали митингующих, в том числе с использованием водометов.



