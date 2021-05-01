|
В Иерусалиме ожидают схождения Благодатного огня
01.05.2021 14:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В Иерусалиме ожидают схождения
Увидеть чудо обычно приходят 30 тысяч паломников. Однако на сей раз власти запретили доступ на церемонию иногородним, за исключением журналистов и представителей чрезвычайных служб.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Иерусалиме ожидают схождения Благодатного огня. Таинство произойдет в храме Гроба Господня в часовне кувуклии, которая находится в центре главного...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)