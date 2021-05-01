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В Иерусалиме ожидают схождения Благодатного огня

01.05.2021 14:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Иерусалиме ожидают схождения Благодатного огня. Таинство произойдет в храме Гроба Господня в часовне кувуклии, которая находится в центре главного христианского святилища. Самые ранние свидетельства этого чуда относятся к IV веку. В канун схождения огня кувуклию опечатывают, чтобы исключить присутствие там каких-либо земных источников пламени.  

Увидеть чудо обычно приходят 30 тысяч паломников. Однако на сей раз власти запретили доступ на церемонию иногородним, за исключением журналистов и представителей чрезвычайных служб.



 
 
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В Иерусалиме ожидают схождения Благодатного огня. Таинство произойдет в храме Гроба Господня в часовне кувуклии, которая находится в центре главного...
 
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