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В Иерусалиме ожидают схождения Благодатного огня . Таинство произойдет в храме Гроба Господня в часовне кувуклии, которая находится в центре главного христианского святилища. Самые ранние свидетельства этого чуда относятся к IV веку. В канун схождения огня кувуклию опечатывают, чтобы исключить присутствие там каких-либо земных источников пламени.

Увидеть чудо обычно приходят 30 тысяч паломников. Однако на сей раз власти запретили доступ на церемонию иногородним, за исключением журналистов и представителей чрезвычайных служб.





