Чудо свершилось: в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

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В Иерусалиме вновь случилось чудо - сошел Благодатный огонь . Таинство произошло в храме Гроба Господня. Самые ранние свидетельства этого чуда относятся к IV веку. Иерусалимский патриарх вошел в кувуклию с тридцатью тремя незажженными свечами, а вышел после того, как они зажглись Благодатным огнем.

Увидеть чудо обычно приходят 30 тысяч паломников



Однако на сей раз власти запретили доступ на церемонию иногородним, за исключением журналистов и представителей чрезвычайных служб.





