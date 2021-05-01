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Чудо свершилось: в Иерусалиме сошел Благодатный огонь
01.05.2021 18:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В Иерусалиме вновь случилось чудо - сошел
Увидеть чудо обычно приходят 30 тысяч паломников
Однако на сей раз власти запретили доступ на церемонию иногородним, за исключением журналистов и представителей чрезвычайных служб.
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В Иерусалиме вновь случилось чудо - сошел Благодатный огонь. Таинство произошло в храме Гроба Господня. Самые ранние свидетельства этого чуда относятся к IV веку....
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