Во Франции митингующие вступили в схватку с полицией: начались задержания

Источник материала: БT

В Париже и других городах Франции проходят массовые манифестации, приуроченные к 1 Мая. Недавно в стране принят закон "О глобальной безопасности" , который ужесточил наказания за нарушение правопорядка в ходе массовых акций. В Лионе митингующие вступили в схватку с полицией. Начались задержания.

Во Франции профсоюзы обладают большим влиянием. Потому первомайские акции весьма многолюдны. Тем более что к ним присоединились и сочувствующие движению "желтых жилетов".





