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Во Франции митингующие вступили в схватку с полицией: начались задержания

01.05.2021 18:41 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Париже и других городах Франции проходят массовые манифестации, приуроченные к 1 Мая. Недавно в стране принят закон "О глобальной безопасности", который ужесточил наказания за нарушение правопорядка в ходе массовых акций. В Лионе митингующие вступили в схватку с полицией. Начались задержания.

Во Франции профсоюзы обладают большим влиянием. Потому  первомайские акции весьма многолюдны. Тем более что к ним присоединились и сочувствующие движению "желтых жилетов". 



 
 
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В Париже и других городах Франции проходят массовые манифестации, приуроченные к 1 Мая. Недавно в стране принят закон "О глобальной безопасности", который ужесточил...
 
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