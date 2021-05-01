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В Кыргызстане объявлен двухдневный траур
01.05.2021 18:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Президент Кыргызстана объявил в стране общенациональный траур 1 и 2 мая. В недавних столкновениях на
Сегодня утром из Бишкека прозвучали также обвинения в обстреле противником приграничного села. Конфликт вспыхнул из-за права на использование оросительной системы, которая обеспечивает водой крестьян по обе стороны границы.
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Президент Кыргызстана объявил в стране общенациональный траур 1 и 2 мая. В недавних столкновениях на таджикско-киргизской границе погибли приблизительно 40...
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