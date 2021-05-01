В Кыргызстане объявлен двухдневный траур

Источник материала: БT

Президент Кыргызстана объявил в стране общенациональный траур 1 и 2 мая. В недавних столкновениях на таджикско-киргизской границе погибли приблизительно 40 человек, среди которых один ребенок. Ранены не менее 200 граждан обеих стран. Столкновения прекратились после консультаций на высшем уровне еще 29 апреля. Однако киргизская сторона указывает, что таджикские войска продолжают стягиваться к границе.

Сегодня утром из Бишкека прозвучали также обвинения в обстреле противником приграничного села. Конфликт вспыхнул из-за права на использование оросительной системы, которая обеспечивает водой крестьян по обе стороны границы.





