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Власти швейцарского города Базель дали старт неожиданному начинанию
01.05.2021 20:43 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Здесь любому нищему предлагают заключить с мэрией контракт. Попрошайке гарантируют покупку билета в любой населенный пункт Европы по его выбору. Но под обязательство не возвращаться в Базель. За нарушение контракта грозят депортацией на общих основаниях - то есть, с многодневной изоляцией и высылкой по месту жительства. Экспорт бедности по-швейцарски вряд ли будет одобрен странами ЕС, хотя пока на этот счет не было никаких заявлений.
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Здесь любому нищему предлагают заключить с мэрией контракт. Попрошайке гарантируют покупку билета в любой населенный пункт Европы по его выбору. Но под...
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