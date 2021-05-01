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Подводное шоу "русалок" в Китае установило новый рекорд Книги Гиннесса
01.05.2021 22:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В городе Санья 110 артистов, одетые в костюмы мифических существ, погрузились в гигантский аквариум с рыбами. "Русалки" выполнили десятки сложных фигур.
Рыбам такое шоу тоже понравилось. Они пытались повторять пируэты ныряльщиков.Подписывайтесь на Telegram-канал
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В городе Санья 110 артистов, одетые в костюмы мифических существ, погрузились в гигантский аквариум с рыбами. "Русалки" выполнили десятки сложных фигур. Рыбам...
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