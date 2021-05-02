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Северная Корея обвинила Байдена во «враждебной политике»

02.05.2021 11:25 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Северная Корея резко раскритиковала президента США Джо Байдена за высказывание, что КНДР представляет серьезную угрозу для безопасности его страны и всего мира. «Байден совершил грубую ошибку, с которой невозможно мириться. Северная Корея будет вынуждена принять соответствующие меры, и со временем США вновь окажутся в очень серьезном положении», — говорится в заявлении МИД КНДР, обнародованном в воскресенье, 2 мая.

Слова Байдена, произнесенные в речи перед конгрессом США, свидетельствуют о намерении США продолжать «враждебную политику» в отношении КНДР, указывается в этом документе. Пхеньян вновь обвинил США в «постоянном ядерном шантаже», подчеркнув, что разработка ядерного оружия является правом КНДР на самооборону.

В заявлении МИД КНДР также говорится, что критика США нарушений прав человека в Северной Корее оскорбляет достоинство вождя КНДР и свидетельствует о подготовке США к «тотальному противостоянию» с Пхеньяном.

Белый дом 30 апреля сообщил о завершении длившегося многие месяцы пересмотра политики США в отношении Северной Кореи. Вашингтон заявил, что будет делать упор на дипломатию и сдерживание с целью заставить КНДР отказаться от ядерного оружия. Заключать масштабное соглашение с Северной Кореей не планируется.

 
 
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Вашингтон заявил, что будет делать упор на дипломатию и сдерживание с целью заставить КНДР отказаться от ядерного оружия.
 
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