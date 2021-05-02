Еврокомиссия обвинила Apple в новом нарушении антимонопольных норм ЕС

Источник материала: БT

По оценкам Еврокомиссии, система оплаты музыкального стриминга в приложении App Store завышает расходы конкурирующих стриминговых платформ, а также ограничивает права пользователей, не информируя их об альтернативных возможностях стриминга.

Это грозит компании штрафом, объем которого может достигать 10 % от годового дохода компании.



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