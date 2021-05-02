Страны G7 усилят противодействие российской пропаганде

Источник материала: Tut.by

Cтраны «большой семерки» (G7) рассмотрят предложение разработать механизм быстрого реагирования для противодействия российской пропаганде и дезинформации, заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в интервью агентству Reuters в воскресенье, 2 мая.



Фото: Reuters

По словам Рааба, Великобритания, которая в нынешнем году председательствует по ротации в организации семи крупнейших индустриальных стран Запада, призовет участников G7 эффективнее бороться с пропагандой из РФ.

«Когда мы будем видеть, что распространяют ложь, пропаганду или фейковые новости, мы должны действовать не в одиночку, а сообща, чтобы дать отпор и откровенно рассказать правду не только народу нашей страны, но и людям в России, Китае или во всем мире», — пояснил Доминик Рааб.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель назвал Россию «опасным соседом», обвинив Москву в том числе и в попытках дезинформации.

«Дело Навального, кибератаки, дезинформация — ЕС должен реагировать на это», — отметил Боррель.

МИД России не раз отвечал на обвинения. Так, официальный представитель ведомства Мария Захарова ранее упрекала Борреля в том, что тот сам распространяет «фейковую информацию» и демонизирует российские средства массовой информации и журналистов.

«Призывая к противодействию манипуляциям в медиа, он, похоже, сам демонстрирует явные симптомы заражения «инфодемией», — говорила Захарова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в апреле 2021 года сказал, что «Россия не может бесконечно биться лбом о бетонную стену», пытаясь добиться взаимности от Европы.

В 2015 году Оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force) Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS) создала проект EUvsDisinfo, цель которого — «более эффективное реагирование на текущие кампании Российской Федерации по дезинформации, затрагивающие Европейский Союз, его государства-члены и соседние страны». При помощи служб анализа данных и мониторинга СМИ на 15 языках, EUvsDisinfo раскрывает случаи распространения дезинформации прокремлевскими СМИ в странах ЕС и Восточного партнерства.

В начале нынешнего года он обнародовал рейтинг из девяти фейковых сообщений и других «несуразных ошибок» прокремлевских СМИ и властных структур, составленный по итогам 2020-го. Первое место в списке заняла реакция на отравление российского оппозиционера Алексея Навального. Информационное сопровождение этой операции наблюдатели ЕС назвали «главным позором» России.