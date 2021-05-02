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Массовыми демонстрациями отметили Первомай в странах Западной Европы

02.05.2021 16:41 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В этом году к требованиям социальной справедливости добавился протест против карантинных ограничений. Повсеместно манифестации переросли в стычки с правоохранителями. В Берлине около 8 тысяч людей вышли на улицы без масок и соблюдения социальной дистанции. Ситуация обострилась, когда группа активистов стала взрывать петарды и поджигать мусорные баки. Акцию разогнали с помощью спецсредств.

Стычками и беспорядками закончились и первомайские протесты во Франции. В Париже к шествию присоединились "желтые жилеты". Демонстранты бросали в полицию петарды и фейерверки. Силовики ответили слезоточивым газом и водометами. Задержаны 34 человека. В Лионе в ходе беспорядков пострадали 27 полицейских и жандармов, не менее 5 человек были задержаны. Там тоже применили водометы. Всего на манифестации по всей стране вышли 150 тысяч человек.

Беспорядками обернулся и митинг антифашистов в Вене. В силовиков летели бутылки, после чего полиция применила силу и слезоточивый газ.

В столице Бельгии прошел несанкционированный митинг против ужесточения ограничений из-за COVID-19. Полиция разгоняла участников перцовым газом, водометами и дубинками. В результате столкновений есть пострадавшие - один из участников попал под копыта полицейской лошади. Как минимум трех человек увезли на скорой. Для разгона митингующих полиция применила водометы, перцовый газ и дубинки.

 
 
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В этом году к требованиям социальной справедливости добавился протест против карантинных ограничений. Повсеместно манифестации переросли в стычки с...
 
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