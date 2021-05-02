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Массовыми демонстрациями отметили Первомай в странах Западной Европы
02.05.2021 16:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В этом году к требованиям социальной справедливости добавился протест против карантинных ограничений. Повсеместно манифестации переросли в стычки с правоохранителями. В Берлине около 8 тысяч людей вышли на улицы без масок и соблюдения социальной дистанции. Ситуация обострилась, когда группа активистов стала взрывать петарды и поджигать мусорные баки. Акцию разогнали с помощью спецсредств.
Беспорядками обернулся и митинг антифашистов в Вене. В силовиков летели бутылки, после чего полиция применила силу и слезоточивый газ.
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В этом году к требованиям социальной справедливости добавился протест против карантинных ограничений. Повсеместно манифестации переросли в стычки с...
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