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Папа Римский Франциск поздравил православных с Пасхой
02.05.2021 18:43 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
"Самые теплые поздравления моим дорогим братьям и сестрам православных церквей и некоторых католических восточных церквей, которые отмечают сегодня Воскресение Христа по Юлианскому календарю. Счастливой Пасхи!".
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"Самые теплые поздравления моим дорогим братьям и сестрам православных церквей и некоторых католических восточных церквей, которые отмечают сегодня Воскресение...
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