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Во время пожара на АЗС в Душанбе пострадали 29 человек
02.05.2021 18:43 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Сильный
По информации Министерства внутренних дел Таджикистана, пожар на АЗС мог произойти из-за несоблюдения требований пожарной безопасности.
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Сильный пожар произошел вечером 1 мая на АЗС, принадлежащей частному предпринимателю. По информации Министерства внутренних дел Таджикистана, пожар на АЗС мог...
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